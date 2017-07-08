الصفاقسي يكتسح المولودية برباعية

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فاز فريق الصفاقسي التونسي على نظيره المولودية الجزائري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الطيب المهيري، ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة الثانية ببطولة الكونفيدرالية.

أحرز فيراس تشاوات لاعب فريق الصفاقسى الهدف الأول في شباك فريق مولودية الجزائر بالدقيقة 2، ثم أضاف الهدف الثانى نفس اللاعب بالدقيقة 85، قبل أن يضيف الصفاقسي الهدف الثالث بالدقيقة 90، يختتم بالهدف الرابع اللاعب أسامة العمدوني، بالدقيقة 92 من عمر المباراة.

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وضمن الفريقان التأهل لربع نهائي كأس الكونفيدرالية، حيث ضمن الصفاقسي صدارة المجموعة بـ 13 نقطة، فيما جاء مولودية الجزائر في المركز الثاني بـ11 نقطة.