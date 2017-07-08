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الوداد يفوز على زاناكو ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

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الوداد يفوز على زاناكو ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال الوداد يفوز على زاناكو ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

التحرير

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استطاع فريق الوداد البيضاوى المغربى حسم تأهلة لدور8 في دوري أبطال إفريقيا بعد اقتناص فوز غالٍ على ضيفه فريق زاناكو الزامبي بهدف مقابل لاشىء، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد «محمد الخامس» بالمغرب ضمن الجولة الـ6 و الأخيرة من عمر دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد أشرف بن شرقي في الدقيقة 68 من عمر المباراة بعدما ارتدت الكرة له من الحارس ليضعها في الشباك بسهولة.

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وبتلك النتيجة يصعد الوداد أول المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي الأهلى فى المركز الثانى برصيد 11 نقطة لتفوقه على زاناكو فى عدد الأهداف، وتذيل القطن الكاميرونى المجموعة دون نقاط.

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التحرير

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