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بالفيديو.. عمرو جمال يقود الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال

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تأهل الأهلي رسميًا للدور ربع النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على ضيفه القطن الكاميروني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

تمكن عمرو جمال من أحراز «هدفين»  في الدقيقتين 15-54، بينما أحرز عبد الله السعيد هدفا، في الدقيقة 33.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة، محتلًا المركز الثاني بالمجموعة، مستغلًا فارق الأهداف بينه وبين زاناكو صاحب نفس الرصيد، خلف الوداد المغربي المتصدر برصيد 12 نقطة. 

هدف القطن

هدف عمرو جمال الأول

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هدف عبد الله السعيد

هدف عمرو جمال الثاني

 

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التحرير

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