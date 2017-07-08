محاكمة شاب أمريكي بتهمة محاولة فتح باب طائرة فوق المحيط الهادئ

واشنطن - (أ ش أ)

مثل شاب أمريكي يدعي جوزيف دانيال هادك أمام محكمة في ولاية واشنطن بتهمة عرقلة عمل طاقم طائرة مدنية كانت في رحلة بين الولايات المتحدة والصين ومهاجمة أفراده وبعض المسافرين.

ورفض الشاب، الذي يتهم بمحاولته فتح باب طائرة تابعة لشركة "دلتا أيرلاينز" بينما كانت تحلق فوق المحيط الهادئ بعد ساعة من إقلاعها من مطار سياتل، التحدث إلي هيئة المحكمة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن الشكوى المقدمة ضد الشاب البالغ من العمر 23 عاما والذي كان مسافرا في الدرجة الأولى، تشير إلى أن اثنتين من مضيفات الرحلة حاولتا التدخل لمنعه، لكنه أبعدهما ووجه لكمتين إلى وجه إحداهما وضرب أحد المسافرين بقنينة كحول.

وإثر احتدام الموقف استعانت مضيفة بزجاجتي نبيذ لضرب هادك على رأسه ليتمكن الركاب والطاقم من السيطرة عليه، فيما قرر الربان العودة إلى مطار الإقلاع للتعامل مع الحادث والتخلص من الراكب المثير للشغب الذي أخرجه عناصر الأمن بالقوة وبعد ذلك حلقت الطائرة من جديد في رحلتها نحو الصين.