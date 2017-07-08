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«الخارجية» تتابع الكشف عن جثامين 19 مصريا في صحراء ليبيا

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«الخارجية» تتابع الكشف عن جثامين 19 مصريا في صحراء ليبيا «الخارجية» تتابع الكشف عن جثامين 19 مصريا في صحراء ليبيا

التحرير

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صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية فى طرابلس، والتى تمارس عملها من القاهرة، علمت من مصادرها فى الهلال الأحمر الليبى بأنه تم العثور على جثامين نحو 19 شخصا فى المنطقة الصحراوية الليبية بين طبرق وأجدابيا، وأنه على الأرجح قد لقوا حتفهم خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية على يد عصابات التهريب التى تنشط فى تلك المنطقة، علما بأنه جار التحقق من هوياتهم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية فى بيان صحفى، بأنه تم التأكد من هوية 7 أشخاص فقط حتى الآن، إذ تبين من بطاقات هويتهم التى كانت بحوزتهم أنهم يحملون الجنسية المصرية، وقد تم ترتيب نقل الجثامين إلى بالتنسيق بين السفارة المصرية والسلطات الليبية المعنية، مؤكدا متابعة وزارة الخارجية للأمر على مدار الساعة حتى التأكد من هوية باقى الجثامين.

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وأضاف أبو زيد، بأن المواطنين السبعة الذين تم التأكد من هوياتهم هم: محمد جمال عبد التواب (محافظة أسيوط)، والسعيد إبراهيم محمد (محافظة كفر الشيخ)، ويوسف عبد الله محمود (محافظة المنيا)، وأحمد جمعة كامل (محافظة أسيوط)، ومحمد أحمد توفيق (محافظة المنيا)، وجمعة عثمان محمود (محافظة المنيا).

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