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صور| ونش يرفع جرار قطار خرج عن القضبان ببني سويف

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استدعت هيئة السكة الحديد بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، ونشًا لرفع جرار قطار عقب خروجه عن القضبان، أمام قرية الشناوية بمركز ناصر، شمال المحافظة.

وتفقد شريف حبيب، محافظ بني سويف، المزلقان، بعد توقف حركة القطارات، بسبب خروج الجرار عن القضبان.

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وتابع حبيب، الأعمال الفنية لإصلاح الجرار وإعادته لمساره وإصلاح القضبان، وكلف لجنة فنية بالتحقيق في الواقعة، لتحديد الأسباب التي أدت لخروج الجرار عن القضبان، لمنع تكرارها مرة أخرى، وحفاظا على سير الحركة بانتظام وسلامة المواطنين.

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