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شوط أول| الأهلي يعوض تأخره بهدفين في مرمى القطن

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شوط أول| الأهلي يعوض تأخره بهدفين في مرمى القطن شوط أول| الأهلي يعوض تأخره بهدفين في مرمى القطن

التحرير

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تقدم فريق الأهلي على نظيره القطن الكاميروني بهدفين لهدف، في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

تقدم الفريق الكاميروني في الدقيقة 12 عن طريق أحمد فتحي بالخطأ في مرماه، ثم عادل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 15 عن طريق عمرو جمال، قبل أن يضيف الفريق الأحمر هدفه الثاني عن طريق عبدالله السعيد في الدقيقة الـ33. 

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ويحتل الأهلي حتى الأن المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الفريق الكاميروني المركز الأخير دون نقاط.   

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التحرير

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