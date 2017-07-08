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شاهد| محمد صلاح: «فاضل متعب وكده اليوم خلص»

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شاهد| محمد صلاح: «فاضل متعب وكده اليوم خلص» شاهد| محمد صلاح: «فاضل متعب وكده اليوم خلص»

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عبر النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بهدفا النادي الأهلي، في شباك ضيفه القطن الكاميروني، المقامة حاليًا على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

المارد الأحمر يحتاج للفوز بأى نتيجة للتأهل للدوري ربع النهائي من البطولة، وتمكن من انهاء الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف، أحرزهما عمرو جمال، وعبد الله السعيد.

وكتب صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، "ياساتر عمرو وعبدالله في يوم واحد ناقص ابو تماره وكده الْيَوْمَ خلص".

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محمد صلاح

  

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