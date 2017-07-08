اعترف بفبركة حلقتها مع «رامز جلال»| مواقف جمعت أحمد سلامة بابنته

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بدأت بدور صغير في إحدي حلقات بمسلسل "الكبير أوي"، وخطفت الأنظار بجمالها لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، ليؤهلها ذلك الدور الصغير لدور أكبر في مسلسل "ابن حلال" للفنان محمد رمضان، لتصبح حديث الكثيرون أيضًا ليس فقط لجمالها ولكن لجرأتها في اختيار ملابس اعتبرها البعض غير مناسبة للظهور بها خاصة وإنها تعرض في شهر "رمضان".

لم يقتصر الهجوم وقتها على سارة سلامة فقط، ولكن نال الهجوم أيضًا والدها الفنان أحمد سلامة، ليرتبط اسمي الثنائي من وقتها ويصبح أى حدث مثار عن أحدهما تهتم الصحافة برصد فعل الأخر، لاسيما مؤخرًا بسبب جلسة التصوير الجريئة التى خضعت لها سارة سلامة، من دون "بنطال" واهتم الكثيرون برد فعل والدها كالعادة.

ونرصد خلال التقرير التالى أبرز تلك المواقف والتصريحات التى أدلي بها الفنان أحمد سلامة عن نجلته منذ دخولها الوسط الفني.

فضح برنامج "رامز جلال"

فاجأ الفنان أحمد سلامة الجمهور بعد كشفه عن حقيقة حلقة ابنته الفنانة الشابة سارة سلامة في برنامج المقالب "رامز واكل الجو" مع رامز جلال، والذي عُرض في رمضان 2015، وقال إنها كانت على علم بالموضوع من قبل تنفيذه، وأن لها صديق مقرب يعمل ضمن فريق عمل البرنامج كشف لها الأمر سرا.

وأشار خلال تصريحاته إلى أنه نصحها بأن لا تشارك في هذا البرنامج، ولكنها فضلت أن تخوض تجربة جديدة، وعندما شاهده أخبر الجميع أنه حذرها من الذهاب.

دفاعه عن "ملابسها الجريئة"

لأكثر من مرة كان يدافع أحمد سلامة عن ابنته بسبب انتقادات الجماهير لارتدائها "هوت شورت" في أغلب مشاهدها بمسلسل "ابن حلال" ما عرضه للهجوم، وانتقاد الكثيرون.

وخرج خلال حوار تليفزيوني مع الإعلامي يوسف الحسيني وعلق على ذلك الأمر قائلًا "الهجوم مفتعل وابنتي مصدر فخر لي".

شاهد أيضا

نفيه دعمه لها

نفى في أكثر من لقاء تليفزيوني دعمه الفني لابنته "سارة سلامة"، موضحًا أنه يرفص الوساطة في الفن، وأن ابنته دخلت إلى هذا المجال بفضل موهبتها وحضورها لورشة المخرج المسرحي خالد جلال.

لم يكتف بذلك فقط، ولكنه دائمًا ما يصرح أنها نشأت في أسرة فنية وعاشت داخل البلاتوهات منذ صغيرها، والوسط ليس بجديد عليها.

رأية في دورها في "لأعلي سعر"

يبدو أن دور ابنته في مسلسل "لأعلي سعر"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، لم ينل استحسانه نظرًا لقلة حجمه وعدم مشاركتها كبطلة رئيسية في العمل، فصرح خلال أحد حوراته الصحفية أنه كان يتمنى أن تكون بطلة في عمل أخر يبرزها بشكل أكبر، لأنها كانت تستحق دور أفضل من هذا الدور الذي قدمته في العمل.



