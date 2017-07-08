محافظ بني سويف يبحث مع وزير النقل حادثة "مزلقان الشناوية" (صور)

بني سويف ـ أحمد كامل:

أجرى محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اتصالاً هاتفيًا مساء اليوم السبت، بوزير النقل الدكتور هشام عرفات، لإطلاعه على آخر مستجدات حادثة خروج قطار الركاب رقم 833 القادم من اتجاه قبلي عن مساره بمزلقان الشناوية بمركز ناصر، وما أسفر عنه من إصابة 4 أشخاص.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أن الاتصال تناول بحث الإجراءات اللازم اتخاذها لمنع تكرار الحادثة، خاصة في مزلقان الذي شهد وقائع مماثلة خلال الفترة الماضية.

وعقب الحادثة، تفقد محافظ بني سويف مزلقان الشناوية، وتابع الأعمال الفنية لإصلاح الجرار وإعادته لمساره، موجهًا لجنة فنية بالتحقيق في الواقعة لتحديد الأسباب التي أدت لخروج الجرار عن القضبان ومنع تكرارها مرة أخرى.

كما توجه المحافظ إلى مستشفى ناصر المركزي للاطمئنان على المصابين، حيث أكد المختصون أن حالاتهم الصحية مستقرة، وأن إصاباتهم بسيطة ولا تتجاوز الكدمات والكسور البسيطة والاشتباه في الارتجاج.

يشار إلى أن حادث خروج القطار رقم 833 عن القضبان يعد الثالث خلال العام، حيث استقبلت محافظة بنى سويف في العام 2016 حادث انقلاب القطار الطائر 993 المميز القادم من محافظة الأقصر عندما اخترق الصدادة الحديدية بمحطة الشناوية التابعة لمركز ناصر في الحادي عشر من فبراير الماضي، وأصيب في الحادث 71 راكبًا، وفي منتصف يونيو من نفس العام اصطدم قطار بضائع بالصدادة الحديدية ذاتها.​