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الخارجية: تحديد هوية 7 جثث لمصريين من 19 وجدها الهلال الأحمر الليبي

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مصراوي Masrawy

الخارجية: تحديد هوية 7 جثث لمصريين من 19 وجدها الهلال الأحمر الليبي

09:42 م السبت 08 يوليو 2017

الخارجية: تحديد هوية 7 جثث لمصريين من 19 وجدها الهلال الأحمر الليبي

المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة ال

القاهرة – (مصراوي)

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن السفارة المصرية في طرابلس التي تعمل من القاهرة، علمت من مصادرها في الهلال الأحمر الليبي بالعثور على جثامين نحو 19 شخصا في المنطقة الصحراوية الليبية بين طبرق وأجدابيا، مضيفًا أنه "على الأرجح" قد لقوا حتفهم خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية على يد عصابات التهريب التي تنشط في تلك المنطقة،

كما أكد أبوزيد على أنه جاري التحقق من هوياتهم.

وأوضح المتحدث، بأنه تم التأكد من هوية 7 أشخاص فقط حتى الآن، حيث تبين من بطاقات هويتهم التي كانت بحوذتهم أنهم يحملون الجنسية المصرية، وقد تم ترتيب نقل الجثامين إلى بالتنسيق بين السفارة المصرية والسلطات الليبية المعنية، مؤكدا متابعة وزارة الخارجية للأمر على مدار الساعة حتى التأكد من هوية باقي الجثامين.

وأضاف أبو زيد، بأن المواطنين السبعة الذين تم التأكد من هوياتهم هم: محمد جمال عبد التواب (محافظة أسيوط)، والسعيد إبراهيم محمد (محافظة كفر الشيخ)، ويوسف عبد الله محمود (محافظة المنيا)، وأحمد جمعة كامل (محافظة أسيوط)، ومحمد أحمد توفيق (محافظة المنيا)، وجمعة عثمان محمود (محافظة المنيا).

وكان الهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق أعلن عن العثور على ما يقرب من 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين بالقرب من منطقة وادي علي بمدينة طبرق، مضيفين أنهم يحملون الجنسية المصرية.

ونشر موقع "ليبيا الآن"، اليوم السبت، صورًا لمتعلقات شخصية وبطاقات هوية وجوازات سفر بأسماء مصرية لأشخاص من صعيد مصر، قالت إنها وجدت بجوار الجثث التي عثر عليها مدفونة في الرمال.

كما صرح مدير عام مركز طبرق الطبي، فرج الجالي، أمس أنهم وجدوا جثث المهاجرين متحللة ولهذا رفضت مشرحة مركز طبرق الطبي استقبالها لأنها ستتسبب في نقل الجراثيم.

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