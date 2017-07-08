نائب يطالب رئيس الوزراء بفض الاشتباك بين «الكهرباء» والمؤسسات «المَدينة» لها

التحرير

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طالب النائب أيمن عبدالله، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور عمرو الجراحي، وزير المالية، بضرورة خصم مديونيات الوزارات والمؤسسات الحكومية لدى وزارة الكهرباء، وأن يتدخلا لفض الاشتباك بين تلك الجهات، مؤكدًا أن الأمر ليس صعبًا.

وقال عبدالله لـ"التحرير": إن الهدف من خصم تلك المديونيات لدى وزارة الكهراء إتاحة فرصة لتلك الجهات إتمام عمليات تطوير لها بتلك الأموال، مستنكرًا تهر بتلك الوزارات من سداد مديوناتها منذ فترة.

وأكد النائب أن الوزارات تعمل كجزر منعزلة ولا يوجد ترابط بين بعضها البعض.

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وكشف تقرير صادر من وزارة الكهرباء أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تجاوزت الـ18 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية حتى الآن.

وأضاف التقرير أن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، التى بلغت مديونياتها مليارا ونصف المليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 800 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن وزارة الكهرباء مديونة لوزارة البترول بـ43 مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، موضحا أنهم في حالة عدم السداد، من الممكن توقف توريد الوقود لهم.