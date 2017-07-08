أخبار عاجلة

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نائب يطالب رئيس الوزراء بفض الاشتباك بين «الكهرباء» والمؤسسات «المَدينة» لها

Google+ Print
نائب يطالب رئيس الوزراء بفض الاشتباك بين «الكهرباء» والمؤسسات «المَدينة» لها نائب يطالب رئيس الوزراء بفض الاشتباك بين «الكهرباء» والمؤسسات «المَدينة» لها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب النائب أيمن عبدالله، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور عمرو الجراحي، وزير المالية، بضرورة خصم مديونيات الوزارات والمؤسسات الحكومية لدى وزارة الكهرباء، وأن يتدخلا لفض الاشتباك بين تلك الجهات، مؤكدًا أن الأمر ليس صعبًا.

وقال عبدالله لـ"التحرير": إن الهدف من خصم تلك المديونيات لدى وزارة الكهراء إتاحة  فرصة لتلك الجهات إتمام عمليات تطوير لها بتلك الأموال، مستنكرًا تهر بتلك الوزارات من سداد مديوناتها منذ فترة.

وأكد النائب أن الوزارات تعمل كجزر منعزلة ولا يوجد ترابط بين بعضها البعض.

شاهد أيضا

وكشف تقرير صادر من وزارة الكهرباء أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تجاوزت الـ18 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية حتى الآن. 

وأضاف التقرير أن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، التى بلغت مديونياتها مليارا ونصف المليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 800 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن وزارة الكهرباء مديونة لوزارة البترول بـ43 مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، موضحا أنهم في حالة عدم السداد، من الممكن توقف توريد الوقود لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد