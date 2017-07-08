أخبار عاجلة

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«المحافظين»: كوريا الشمالية تهدد العمق الأمريكى

Google+ Print
«المحافظين»: كوريا الشمالية تهدد العمق الأمريكى «المحافظين»: كوريا الشمالية تهدد العمق الأمريكى

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور إمام غريب، رئيس لجنة شئون الشرق الأوسط بـحزب المحافظين، إن التجربة الناجحة وغير المسبوقة التى أجرتها بإطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات هى "هدية للأمريكان" فى عيد استقلالهم الموافق الرابع من يوليو وهى رسالة موجهة إلى واشنطن مفادها أن كوريا الشمالية موجودة وهى قوى لا يمكن أن يستهان بها خاصة فى ظل قدرة الصاروخ على حمل رؤوس نووية.

وأوضح غريب، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية باتت الآن قوى مكتملة تمتلك أقوى الصواريخ البالستية العابرة للقارات والقادرة على ضرب أى منطقة فى العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتابع، أن إطلاق هذا الصاروخ البالستى جاء ردا على المناورات الأمريكية التى قامت بها مع الشطر الجنوبى فى الثانى من مايو الماضى للتدريب على إسقاط قنبلة نووية بكوريا الشمالية، فإطلاق هذا النوع من الصواريخ يمثل اختبارا حقيقيا للرئيس الأمريكى الجديد دونالد والذى يحاول أن يبرز سيطرة واشنطن على العالم أجمع بالرد العسكري، إلا أن الأمر لم يتعدى حتى الآن فرض عقوبات اقتصادية من جانب على بيونج يانج فى الفترة القادمة خاصة فى ظل مساندة الصين وروسيا لكوريا الشمالية فى مجلس الأمن الدولى وإمكانية استخدام حق النقض الفيتو ضد توجيه أى ضربة عسكرية ضد بيونج يانج.

وأشار إلى أن أمريكا تعلم جيدا مدى قوتها فهو القوى الثالثة على مستوى العالم من حيث امتلاك أسلحة كيمياوية إضافة إلى إمتلاكها لأقوى قوى بحرية فى العالم والولايات المتحدة الأمريكية تعى ذلك جيدا .

شاهد أيضا

ونوه، إلى أن الأمر لا يعد إلا أننا نعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضى من الحرب الباردة التى اندلعت بين أمريكا والاتحاد السوفيتى والتى انتهت بانهيار الأخير أيام "جربتشو"، مع إبقاء أسلحة نووية موجودة فى دولة مسلمة مثل كازاخستان وأبقت واشنطن على هذه الصواريخ بالرغم من الحديث عن القنبلة النووية الإسلامية إلا أن إبقاء واشنطن على هذه الرؤوس لأنها كانت موجهة إلى عدوها التقليدى وهى الصين .

وتسائل إذا كانت واشنطن بالفعل جادة فى إنهاء الأزمة مع كوريا الشمالية والتى لن تتم عن طريق الحرب لأنه فى حال اندلاع حرب ستحدث دمارا شاملا يعد الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية والأحرى بها أن تفرض نفس القيود على الكيان الصهيونى فإسرائيل تمتلك سلاحا نوويا منذ أواخر خمسينيات القرن الماضى مع بداية إنشاء مفاعل "ديمونة" .

واستكمل، أن امتلاك إسرائيل سلاحا نوويا كان سببا فى اغتيال الرئيس الأمريكى جون كينيدى فى الـ23 من نوفمبر عام 1963م، عندما أصر "كينيدى" على الإشراف على المفاعل النووى الإسرائيلى فكان لابد من التخلص منه باغتياله، وفى عام 1986م نشر الفنى الإسرائيلى "موردخاى فانونو" بعض من أسرار البرنامج النووى الإسرائيلى وأنه له علاقة بصنع قنابل نووية يمكن وضعها على صواريخ بالستية فتم اختطافه فى إيطاليا ومحاكمته هناك.

وأشار رئيس لجنة شئون الشرق الأوسط بحزب المحافظين، إلى أن إسرائيل اليوم تمتلك قرابة 400 رأس نووى وهى واحدة من أربع دول على مستوى العالم لم توقع على معاهدة الحد من الانتشار النووى بالإضافة إلى كوريا الشمالية والهند وباكستان، فعلى أمريكا أن تضع حدا للسلاح النووى الإسرائيلى الذى يهدد كافة البلدان العربية فى الشرق الأوسط فى نفس الوقت الذى تحاول ان تجد حلا للصواريخ الكورية الشمالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية