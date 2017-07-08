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صور| محافظ بني سويف يتفقد موقع خروج قطار عن القضبان

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تفقد شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم السبت، مزلقان الشناوية بمدينة ناصر، بعد توقف حركة القطارات، بسبب خروج جرار قطار عن القضبان.

تابع حبيب، الأعمال الفنية لإصلاح الجرار وإعادته لمساره واصلاح القضبان، موجها لجنة فنية بالتحقيق في الواقعة، لتحديد الأسباب التي أدت لخروج الجرار عن القضبان، لمنع تكرارها مرة أخرى، وحفاظا على سير الحركة بانتظام وسلامة المواطنين.

واتصل المحافظ تليفونيا، بوزير النقل، الدكتور هشام عرفات، لإطلاعه على الواقعة وإجراءات منع تكرارها، إذ شهد المزلقان وقائع مماثلة خلال الفترة الماضية، ما يستلزم دراسة ملابساتها لمنع حدوثها من خلال اتخاذ وتنفيذ التدابير الفنية اللازمة.

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وتوجه إلى مستشفى ناصر المركزي، للاطمئنان على مصابي الحادث، حيث أكد المختصون أن حالتهم الصحية مستقرة، وأن إصابتهم بسيطة عبارة كدمات ووكسور بسيطة واشتباه في ارتجاج، وأنه يتم تقديم كل أوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم.

كان المحافظ في جولة ميدانية بقرى مركز ناصر، فكلف اللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد، بمتابعة الموقف ميدانيا، لحين تمكنه من زيارة الموقع، ووجه بتوفير وسائل لنقل المسافرين الذين كانوا يستقلون القطار.
 
من جانبه، أكد السكرتير المساعد أنه تم تنفيذ توجيهات المحافظ، وتوفير سيارات أجرة لنقل المسافرين، والوقوف أولا بأول على مستجدات الوضع لحين عودة حركة القطار لطبيعتها.

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