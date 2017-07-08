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«أستاذ طاقة»: البرلمان ينتهي من لائحة قانون تنظيم سوق الغاز فى غضون 3 أشهر

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«أستاذ طاقة»: البرلمان ينتهي من لائحة قانون تنظيم سوق الغاز فى غضون 3 أشهر «أستاذ طاقة»: البرلمان ينتهي من لائحة قانون تنظيم سوق الغاز فى غضون 3 أشهر

التحرير

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قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ دكتور هندسة البترول والطاقة، ورئيس لجنة الطاقة بحزب المحافظين، إن وضعت خطة لتقليل نسبة استيراد المنتجات البترولية المتكررة إلى أقل من 10 % ومعادلة ذلك الإجراء بزيادة الناتج المحلى لـ90 % مع نهاية عام 2019، وبالتالى يخفض نسبة الدفع الدولارى من الاستيراد إلى جانب تقليل نسبة الدعم وفق خطة الإصلاح الاقتصادى التى تسير عليها الحكومة وضمن مراحل دعم الاقتصاد المصرى.

وأوضح راغب، أن توسع الحكومة فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى كافة أنحاء الجمهورية سينهى تماما على مشكلة ارتفاع اسطوانات البوتاجاز ويقلل الاستيراد فالدولة حتى الآن تدعم اسطوانة البوتاجاز بـ 85 جنيه تقريبا للواحدة فى الوقت الحالى بعد تحريك سعرها لـ30 جنيها.

وتابع، أن البرلمان بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز فى غضون ثلاثة أشهر، حيث سيتم الانتهاء من إعداد اللائحة نهاية شهر سبتمبر على أقصى تقدير، وأن إعداد اللائحة سيتم بالتعاون مع القطاع الخاص.

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وأضاف أن هناك أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى لها بمختلف المحافظات منذ بدء نشاط التوصيل وفقا لتقديرات مجلس الوزراء، وأن خطة قطاع البترول تعطى الأولوية لتوصيل الغاز إلى المناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية. 

وشدد على ضرورة التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية والمحافظين بما يضمن التغلب على أى مشكلات أو معوقات تواجه تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى الجمهورية بما يسهم في زيادة معدلات تنفيذ المشروع.

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