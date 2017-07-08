صور| محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد رفح»

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قدم عصام البديوي، محافظ المنيا, مساء اليوم السبت، واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند فراج محمد محمود، بقرية أبو غرير التابعة لمركز أبو قرقاص.

رافق المحافظ، اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير الأمن، العقيد أكرم علي، المستشار العسكري للمحافظة، سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، مصطفى عبد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

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يذكر أن الشهيد أحد أفراد الكتبية 103، التي تعرضت لهجوم إرهابي، صباح أمس الجمعة، بمنطقة البرث، جنوب مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردا من القوات المسلحة.





