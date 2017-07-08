أخبار عاجلة

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

والد قتيل بصحراء ليبيا: «لم تتحرك أي جهة لمتابعة القضية»

Google+ Print
والد قتيل بصحراء ليبيا: «لم تتحرك أي جهة لمتابعة القضية» والد قتيل بصحراء ليبيا: «لم تتحرك أي جهة لمتابعة القضية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال خليفة أحمد محمد، والد أحد الضحايا المصريين الذين لقوا حتفهم في وادي علي بصحراء الرمال بليبيا، مساء السبت، إنه تأكد من صحة وفاة نجله، بعدما أبلغه أحد زملائه بالخبر.

أضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»: «نقيم في سمالوط بالمنيا، نجلي يبلغ من العمر 26 عامًا، وأصرّ على السفر لليبيا منذ الخميس قبل الماضي، وتوفي في الصحراء، ولم تتحرك أي جهة في الدولة لمتابعة القضية، ونجلي تم دفنه في ليبيا».

شاهد أيضا

كان الهلال الأحمر الليبي قد عثر، أمس الجمعة، على 19 جثة بينهم 7 مصريين جنوب بوابة الـ200 بحوالي 250 كيلومتر قرب منطقة «وادي علي»، أثناء محاولتهم الهجرة، وتم دفنهم في مقابر مجهولي الهوية غرب طبرق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد