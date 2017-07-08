والد قتيل بصحراء ليبيا: «لم تتحرك أي جهة لمتابعة القضية»

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قال خليفة أحمد محمد، والد أحد الضحايا المصريين الذين لقوا حتفهم في وادي علي بصحراء الرمال بليبيا، مساء السبت، إنه تأكد من صحة وفاة نجله، بعدما أبلغه أحد زملائه بالخبر.

أضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»: «نقيم في سمالوط بالمنيا، نجلي يبلغ من العمر 26 عامًا، وأصرّ على السفر لليبيا منذ الخميس قبل الماضي، وتوفي في الصحراء، ولم تتحرك أي جهة في الدولة لمتابعة القضية، ونجلي تم دفنه في ليبيا».

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كان الهلال الأحمر الليبي قد عثر، أمس الجمعة، على 19 جثة بينهم 7 مصريين جنوب بوابة الـ200 بحوالي 250 كيلومتر قرب منطقة «وادي علي»، أثناء محاولتهم الهجرة، وتم دفنهم في مقابر مجهولي الهوية غرب طبرق.