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وائل جمعة لعمرو جمال: أمامك فرصة ذهبية

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وائل جمعة لعمرو جمال: أمامك فرصة ذهبية وائل جمعة لعمرو جمال: أمامك فرصة ذهبية

التحرير

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قال وائل جمعة، نجم النادي الأهلي السابق، إن عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر، لديه فرصة ذهبية بالمشاركة أساسيًا أمام القطن الكاميروني، مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «الصخرة»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، أن فرصة الغزال أمام القطن اليوم كبيرة لاثبات أحقيته بقيادة هجوم القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، مطالبًا اللاعب باستغلال الفرصة، خاصة أن المباراة أمام أضعف فرق المجموعة.

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واستقر حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على الدفع بعمرو جمال في الهجوم، بجوار جونيور أجاي، ومؤمن زكريا، في المباراة التي يحتاج فيها فريقه للفوز بأى نتيجة للعبور إلى دور الثمانية للبطولة.

 

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التحرير

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