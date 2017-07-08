«طاهر» يؤازر لاعبي الأهلي في الفندق قبل التوجه إلى الملعب

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كتب: أحمد سعيد وأحمد شحاتة

حرص محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، على التوجه إلى فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالإسكندرية، قبل ساعات قليلة من مواجهة القطن الكاميروني، المقرر لها في التاسعة مساءً، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وتواجد «طاهر» في فندق الفريق من أجل الاطمئنان على الجهاز الفني واللاعبين وتقديم الدعم والمساندة لهم، حيث أكّـد على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية من البطولة.

ومن المقرر أن يحضر المهندس محمود طاهر، المباراة من مدرجات ملعب برج العرب، برفقة أعضاء مجلس الإدارة، لمساندة الفريق.