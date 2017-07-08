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"داعش" يحرق 3 عائلات سورية لرفضهم الذهاب إلى مناطق تحت سيطرة التنظيم

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مصراوي Masrawy

"داعش" يحرق 3 عائلات سورية لرفضهم الذهاب إلى مناطق تحت سيطرة التنظيم

09:03 م السبت 08 يوليو 2017

داعش

دمشق - (أ ش أ)

قام مسلحو تنظيم "داعش" بإحراق 3 عائلات سورية بالقرب من جامع العتيق - وسط حي الرقة القديم - لرفضهم الذهاب إلى المناطق التي تحت سيطرتهم.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن أحمد الجاسم - أحد سكان المنطقة - قوله اليوم/السبت/، إنه وعائلته كانوا محاصرين بالقرب من الجامع العتيق في الحي القديم حتى وصول قوات سوريا الديمقراطية لتحرير العوائل المحاصرة هناك.

وأضاف الجاسم "في الرقة، إما أن تصبح داعشيا أو عميلا أو تحارب قوات سوريا الديمقراطية أو تقتل أو تحرق"، لافتا إلى أن المسلحين طلبوا من الأهالي الخروج من الحي والتوجه صوب الأحياء التي يسيطرون عليها فاختبأنا في أحد المنازل ولم نخرج.

وأشار المواطن السوري، إلى أن 3 عوائل امتنعت عن الخروج والتوجه صوب مركز المدينة فقام المسلحون بجمعهم في أحد المنازل وأقدموا على حرقهم وهم "أحياء".

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" من تحرير 15 عائلة كانوا متخفين عن أنظار "داعش"، لكي لا يتم اقتيادهم إلى المناطق التي تحت سيطرة التنظيم واستخدامهم كدروع بشرية أمام تقدم القوات كما فعلوا في حي الدرعية بداية يوليو الجاري.

هذا المحتوى من

Asha

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