التليفزيون العراقي: إعلان النصر في معركة الموصل سيتم خلال ساعات

بغداد - (أ ش أ)

أعلنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية إكمال مهامها في المدينة القديمة والساحل الأيمن من مدينة الموصل وذلك بالتزامن مع إعلان التلفزيون العراقي أن إعلان النصر في معركة الموصل سيتم خلال الساعات القادمة.

وقال رئيس أركان الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط ، في تصريح خاص لراديو "سوا" مساء اليوم السبت، إن قوات الشرطة تنتظر أوامر القائد العام للقوات المسلحة لإعلان التحرير الكامل للموصل، وأكد البطاط أن قوات الشرطة حققت تماسا مع جهاز مكافحة الإرهاب وبقية القوات الأمنية.

وذكر التليفزيون الرسمي العراقي إن القوات العراقية تتقدم للسيطرة على الأمتار الأخيرة في الموصل القديمة وبعد ذلك "سيتم إعلان النصر".

وتتوقع القوات العراقية السيطرة على كامل مدينة الموصل في الساعات القليلة القادمة خاصة أن أمتارا قليلة لا تزال تحت سيطرة داعش.

وكان قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الشرطة الاتحادية حررت باب الطوب بالكامل وسوق الصاغة وشارع النجفي وبذلك تكون قد أكملت المهام المنوطة بها في المدينة القديمة والساحل الأيمن من الموصل.