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مصطفي بكري: «لابد من محاكمة المتآمرين عسكريا»

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مصطفي بكري: «لابد من محاكمة المتآمرين عسكريا» مصطفي بكري: «لابد من محاكمة المتآمرين عسكريا»

التحرير

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قال النائب مصطفي بكري، مساء السبت، إنه لا يمكن وقف حرب العصابات المتواجدة في سيناء بالسرعة التي يتوقعها البعض، موضحًا أن حادث رفح الأخير، جاء ردًا على مقاطعة الدول العربية لقطر وحصارها.

أضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن «قطر هي الممولة الأولى للعناصر الإرهابية في سيناء، مشيرًا إلى أن معركة الإرهاب مازالت متواجدة وعلينا أن نثق في قواتنا المسلحة والشرطة التي حققت انتصارات عديدة خلال الفترة الماضية».

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تابع أنه «لابد من الرد على قطر بشكل واضح والتقدم بشكاوي جديدة لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل القوانين والمحاكمات العسكرية السريعة لكل من يتأمر على ».

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