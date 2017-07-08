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خبير أمني: تهجير أهالي سيناء يمكن القوات من القضاء على الإرهابيين

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خبير أمني: تهجير أهالي سيناء يمكن القوات من القضاء على الإرهابيين خبير أمني: تهجير أهالي سيناء يمكن القوات من القضاء على الإرهابيين

التحرير

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قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، مساء السبت، إن المواجهات العسكرية في للقضاء على الإرهاب وحدها غير كافية للقضاء عليهـ موضحًا أن هناك محاور يجب أن تكون متواجدة في مواجهة الإرهاب، وهي "السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي".

أضاف علام، خلال حواره ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن عمليات التنظيمات الإرهابية الكبيرة تستهدف عدم انشقاق أفرادها، مشيرًا إلى أن تغيير مسميات التنظيمات الإرهابية لعبة لتضليل أجهزة الأمن.

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أوضح الخبير الأمني، أن دول أوروبا لديها مصالح كثيرة في تصدير الإرهاب إلى الدول العربية، وأن هناك دول ترعى الإرهاب إما بالتمويل أو التصفيق أو خلق حياه سياسية مناسبة لهم.

وطالب بتهجير أهالي سيناء لكي تتمكن قواتنا المسلحة من القضاء على الإرهابيين الذين يندسون وسط الأهالي بسهولة، متابعًا: «إذا تم إنشاء ترعة على حدود مصر مع غزة سيتم ضمان غرق الأنفاق التي يتسلل من خلالها التنظيمات الإرهابية».

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