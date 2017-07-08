ناجح إبراهيم: منفذو «هجوم رفح» جاءوا من غزة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال ناجح إبراهيم، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، مساء السبت، إن الطريقة التي يتبعها تنظيم داعش في تنفيذ هجماته على الكمائن في سيناء، هي البدء في الدخول مقدمًا بالعربات المفخخة، ثم تفجيرها ودخول مجموعة من المسلحين من اتجاه آخر، موضحًا أن هذه الطريقة من الهجوم تعتبر صدمة ومفاجأة لقوات الجيش، تجعلهم ينتبهون للتفجير ولا ينظرون إلى المجموعات المسلحة التي تهاجمهم.

أضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن منفذي حادث رفح الإرهابي الأخير، جاءوا عبر أنفاق غزة، لافتًا إلى أن حركة حسم التي تنفذ عمليات إرهابية داخل القاهرة، توجه للقضاة وأفراد الشرطة والجيش، إلا أنها لا تكفر أحدًا من الشعب، أما "داعش" فيقتل ويكفر الجميع.

شاهد أيضا

وأكد أن توقيتات هجوم الجماعات الإرهابية في سيناء يدل على خطط ممنهجة واحتراف عسكري.