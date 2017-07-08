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بالفيديو.. القوات المسلحة تلاحق منفذي «هجوم رفح»

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بالفيديو.. القوات المسلحة تلاحق منفذي «هجوم رفح» بالفيديو.. القوات المسلحة تلاحق منفذي «هجوم رفح»

التحرير

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قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن الجيش يواصل ملاحقة العناصر الإرهابية، التي استهدفت التمركزات الأمنية جنوب رفح، مع فرض طوقاً أمنياً لمحاصرة المنطقة، وقصف جوي لتجمع العناصر الفارة، وتدمير عدد من سيارات الدفع الرباعي.

وتابع، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "وقامت قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية بفرض طوقاً أمنياً لمحاصرة العناصر الإرهابية الفارة ورصد وتتبع تلك العناصر بالمناطق المتاخمة لمحيط الهجوم، وتنفيذ عدد من الضربات الناجحة إستهدفت تجمع للعناصر الإرهابية المسلحة داخل المبانى وتدمير عدد من سيارات الدفع الرباعى التى تستخدمها تلك العناصر، فيما تواصل القوات تمشيط المنطقة لملاحقة باقى العناصر الإرهابية".

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ويذكر أن عدة تمركزات أمنية جنوب رفح بشمال سيناء، تعرضت لهجمات من الإرهابيين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من رجال الجيش، ومقتل 40 إرهابيًا، وتدمير 6 سيارات لهم.

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التحرير

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