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ماكرون: الخلاف حول المناخ مع واشنطن لا يمنع التعاون في مكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

ماكرون: الخلاف حول المناخ مع واشنطن لا يمنع التعاون في مكافحة الإرهاب

08:33 م السبت 08 يوليو 2017

ماكرون: الخلاف حول المناخ مع واشنطن لا يمنع التعاون في مكافحة الإرهاب

باريس - (أ ش أ)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ، خلال لقائهما المرتقب بباريس بمناسبة احتفالات فرنسا بالعيد الوطني، عددا من القضايا لا سيما الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب.

وقال ماكرون - في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في ختام قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورج الألمانية - "إن الخلاف مع واشنطن حول المناخ لا يمنع بأي حال التعاون حول العديد من القضايا الاستراتيجية الأخرى ومكافحة الإرهاب".

وأضاف قائلا "لن أفقد الأمل في إقناع دونالد ترامب بالعودة عن قراره بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ".. معتبرا أنه لا يمكن مكافحة الإرهاب بفاعلية بدون اتخاذ إجراءات حازمة للتعامل مع الاختلال المناخي.

واستبعد ماكرون إبرام أي اتفاقات حسب الطلب خارج إطار اتفاق باريس، مؤكدا أنه كان في غاية الوضوح في هذا الأمر مع دونالد ترامب في الأول من يونيو الماضي، حين أعلن عن انسحاب بلاده من الاتفاق.

كما تضمنت كلمة ماكرون الإعلان عن استضافة فرنسا لمؤتمر حول المناخ في 12 ديسمبر القادم بعد عامين من دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، وذلك لاتخاذ خطوات جديدة وخصوصا على الصعيد المالي.

ومن المقرر أن تبحث هذه القمة حشد التمويل الخاص والحكومي في إطار تعهدات مؤتمر المناخ بباريس في 2015، وتحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها في هذا الإطار.

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