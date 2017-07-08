غدا.. وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بتسليم 1007 منازل كمرحلة أولى من مشروع "سترة"

القاهرة - (أ ش أ):

تشهد وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، غدا الأحد، فعاليات الاحتفال بتسليم 1007 منازل كمرحلة أولى من مشروع "سترة" وإطلاق المرحلة الثانية للمشروع، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كل من مؤسسة "الوليد بن طلال" للإنسانية ومؤسسة "مصر الخير"، ويعد من أهم مشروعات إعادة بناء وتطوير منازل الأسر الأشد احتياجا وذلك في إطار توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت- أن الاحتفال سيشهد مشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي الجمعيات والجهات الشريكة في التنفيذ والداعمة للمشروع، وفي مقدمتهم الشيخ علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وسمو الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ مشروع "سترة" في مرحلته الأولى على مستوى 3 محافظات وهي (بنى سويف، المنيا، سوهاج)، حيث تقدر التكلفة الإجمالية لمنازل المرحلة الأولى نحو 120 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن عدد الأسر المستحقة لاحتياجات السكن من أثاث وأجهزة وصل إلى 911 أسرة، حيث قامت الوزارة بتلبية احتياجات 144 أسرة منها في محافظة المنيا من خلال توفير الأثاث والأجهزة المنزلية بتكلفة تجاوزت مليون و279 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن مشروع "سترة" يهدف إلى بناء 10 آلاف وحدة سكنية تستهدف تحسين بيئة السكن لعدد 10 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى بمحافظات بنى سويف والمنيا وسوهاج، والمرحلة الثانية بمحافظات الفيوم والأقصر وقنا وأسوان والدقهلية والجيزة والإسكندرية والوادي الجديد وذلك على مدى زمني يبلغ 10 سنوات.