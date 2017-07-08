أحمد الشيخ يؤازر الأهلي أمام القطن في برج العرب

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حضر أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى فريق مصر المقاصة، مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، السبت، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص «الشيخ» على التواجد في مدرجات ملعب برج العرب، الذي يستضيف اللقاء، لمساندة اللاعبين خلال المباراة الهامة، التي يسعى الأهلي للفوز بها لحسم تأهله لدور الثمانية من البطولة الأفريقية.

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جدير بالذكر أن حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة، كان قد أعلن عن استقراره على عودة «الشيخ» للفريق عقب انتهاء إعارته للمقاصة بنهاية الموسم الجاري.