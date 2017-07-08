عمرو جمال يقود هجوم الأهلي أمام القطن الكاميروني

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفريق، عن تشكيل فريقه والذي سيواجه نظيره القطن الكاميروني، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، السبت، في الجولة السادسة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

- حراسة المرمى: شريف إكرامي.

- خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي.

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- خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

- خط الهجوم: عمرو جمال، مؤمن زكريا، جونيور أجاي.



فيما تواجد على دكة البدلاء كلًا من " محمد الشناوي - رامي ربيعة - كريم نيدفيد - صبري رحيل - عماد متعب - وليد سليمان - صالح جمعة".