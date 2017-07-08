بالصور| جماهير الأهلي تتوافد على برج العرب قبل لقاء القطن

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توافدت أعداد كبيرة من جماهير النادى الأهلي على مدرجات استاد برج العرب منذ الساعة الثالثة عصرًا، من أجل مؤازرة الفريق في مباراته اليوم أمام القطن الكاميروني، والمقرر انطلاقها فى تمام التاسعة مساءًا، ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

كما قامت قوات الأمن بإجراءات مشددة على بوابات الاستاد، وكثفت تواجدها على الطريق الصحرواي، ومن خارج الاستاد بالكشف عن المفرقعات، من خلال ضرورة مرور كل مشجع من البوابات الإلكترونية التى يمكنها الكشف عن أي مواد متفجرة.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجع، بناء على طلب من إدارة القلعة الحمراء، نظرًا لأهمية المباراة، وحاجة الفريق الأحمر لدعم ومساندة الجماهير.