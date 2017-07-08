محافظ مطروح: وحدة المصريين قادرة على دحر قوى الشر وهزيمة الإرهاب

مرسى مطروح - أ ش أ:

أكد محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد على ضرورة وحدة الصف المصري مع استعداد الشعب للتضحية من أجل الوطن بكل نفيس وغال مع الإصرار والعزيمة على مواصلة مواجهة الإرهاب حتى القضاء على منابعه وجذوره، وأن شعب مصر يعلن دائما التحدي والصمود ضد قوى الشر والظلام التي لم ولن تنال من الوطن وأمنه واستقراره.

وقال محافظ مطروح، في كلمته اليوم السبت بالمؤتمر الوطني الذي عقد بمكتبة مصر العامة في مدينة مرسى مطروح بمشاركة أطياف المجتمع بالمحافظة للتنديد بالأعمال الإرهابية ضد رجال القوات المسلحة بسيناء، إننا ندين كافة أشكال وأعمال الإرهاب الغاشم التي تحاول النيل من وطننا وجنود قواتنا المسلحة البواسل خاصة على أرض سيناء الطاهرة.

وأضاف أن هذا المؤتمر والوقفة الاحتجاجية تأتي لمؤازرة جيشنا بكل ما أوتينا من قوة، ونُحيى فى أَنفُسنا جميعاً اليقظة الوطنية وتأكيد ضرورة الانتباه الدائم لما يحاط بالوطن من مخاطر، وعلينا جميعا التكاتف فى مواجهتها، خاصة نحن حماة البوابة الغربية لمصر.

وتابع: "كل يوم يثبت صحة ما اتخذه الشعب المصري فى ثورة 30 يونيو المجيدة لاستعادة الوطن وتعاونه مع قواته المسلحة والشرطة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قوى الظلام".

وأكد المحافظ مبايعة أبناء مطروح الدائمة وتفويضهم للرئيس السيسي في كل خطوات التنمية وبناء الوطن من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة مع الحفاظ على الوطن ضد كل المخاطر والأخطار التي يدبرها أعداؤه.

ووجه المحافظ التحية لكل رجال القوات المسلحة لتضحياتهم بأرواحهم في مواجهات أعمال إرهابية منظمة على يد عناصر إجرامية طوال الأعوام الماضية، كانت آخرها أمس الجمعة في رفح. ​