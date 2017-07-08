أخبار عاجلة

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| أسرة «شهيد الأمن الوطني» بالخانكة: كان صائما وقتلوه وهو ذاهب للصلاة

Google+ Print
صور| أسرة «شهيد الأمن الوطني» بالخانكة: كان صائما وقتلوه وهو ذاهب للصلاة صور| أسرة «شهيد الأمن الوطني» بالخانكة: كان صائما وقتلوه وهو ذاهب للصلاة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حالة من الحزن و الأسى سيطرت على عزبة الشيخ مصلح، بقرية الجبل الأصفر، مركز الخانكة، محافظة القليوبية، حزنا على شهيد الأمن الوطني الملازم أول إبراهيم عزازي، الذي اغتاله إرهابيون، أمس الجمعة، في أثناء خروجة لأداء الصلاة.

قالت أم عبده، زوجة الشهيد، أن لديها 4 أبناء هم عبد الستار، طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، شريف، طالب بالفرقة الأولى بكلية نظم ومعلومات، محمد طالب بالصف الأول الثانوي، وروان طالبة بالصف الأول الإعدادي، موضحة أن الشهيد أصغر أشقائه، وكان يعول أبناء شقيقه، الذي توفي هو وزوجته.

وأضافت زوجة الشهيد أنه كان صائما لحظة مقتله، مشيرة إلى أنه كان يذهب كل يوم جمعة لأداء الصلاة مع أبنائه، إلا أنه بسبب انقطاع المياه يوم الحادث توجه بمفرده على أن يلحق به أبنائه، حتى لا يتأخر عن الصلاة.

19820791_1226228057481193_233443915_o

شاهد أيضا

وذكرت أم أحمد، نجلة شقيقة الشهيد، أن شخصين يركبان موتوسكيل استهدفا خالها، إذ أطلق أحدهما الرصاص عليه، بعد تخطيه قضبان السكة الحديد متوجها للصلاة، حيث أصيب بـ3 رصاصات واحدة في بطنه، والثانية في رقبته، والثالثة في رأسه، وأردوه قتيلا في الحال.

وتابعت أن أحد أهالي المنطقة طارد الجناة بسيارته، إلا أنهم فروا هاربين داخل المقابر، بعد أن أطلقوا النار على السيارة، مختتمة أن يوم الحادث كان أول إجازة للشهيد بمنزله بعد عيد الفطر.

19858999_1226228097481189_34816706_o
19850805_1226228020814530_1675414673_o

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد