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بعد «قفزات» أسعار السولار والغاز والكهرباء.. التجار للمواطنين: السلع سترتفع إلى الضعف

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بعد «قفزات» أسعار السولار والغاز والكهرباء.. التجار للمواطنين: السلع سترتفع إلى الضعف بعد «قفزات» أسعار السولار والغاز والكهرباء.. التجار للمواطنين: السلع سترتفع إلى الضعف

التحرير

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فى جولة ميدانية للتحرير بعدد من الأسواق العشوائية رصدت ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار شمل أغلب السلع الغذائية وطال أيضا اللحوم والدواجن والأسماك، التجار أكدو أنه مع زيادة الكهرباء قد تصل أسعار السلع بعد كل تلك القرارات الأخيرة للضعف تقريبا.
جمال على أحد تجار إمبابة قال إن سلسلة من مدخلات الإنتاج قد ارتفعت أسعارها ويعتبر السولار والغاز والكهرباء أعباء إضافية على المواطن؛ نظرا لأن التاجر سيحمل كل تلك الزيادات بالسلع التى يقوم ببيعها أو المنتج بغض النظر عن نوعه، معتبرا أن السوق المحلى بات يمر بأزمة حقيقية تحتاج إلى تعامل سريع معه قبل أن يفلت زمامه تماما.
بينما قال عادل محيي عضو شعبة القصابين إن اللحوم أيضا ارتفع سعرها وسيرتفع مجددا، وذلك لأن النقل أيضا ارتفع سعره كما أن الكهرباء بعد ارتفاعها ستساهم أيضا فى ارتفاع الأسعار بالمحلات التجارية، معتبرا أن القرار يضر إلى حد بعيد السوق المحلى وسيزيد من حالة الركود التى تسيطر على الأسواق.
فيما قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن إن الأزمة ستظهر بدرجة كبيرة فى فصل الشتاء مع احتياج الدواجن للتدفئة وارتفاع أسعار الغاز والوقود والكهرباء سيرفع أسعار الدواجن والأمر سيتضح جليا فى الشتاء.
على عبد المعطى عضو شعبة الخضار والفاكهة  قال إن السوق المحلى كله يمر بأزمة حقيقية وباتت به حالة من الركود تسيطر على أوضاعه، وقد ارتفعت أسعاره إلى حد بعيد، وينتظر مزيدًا من الارتفاع بعد قرار رفع أسعار الكهرباء فتجار الخضار والفاكهة ارتفعت أسعارهما في النقل، ويتعرضون الآن لارتفاع أسعار الكهرباء على المحلات التجارية ومن ثم سيتعرضون لارتفاع آخر .

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