علي جمعة: «عندما تشعر زوجتك بالحب.. هتخونك ليه يا مغفل؟»

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الأطراف المتشددة حاولت عبر السنوات الماضية تشويه الإنسان بدعوى الإسلام؛ من خلال الانتقاص من المرأة ودعوة الرجل إلى تعدد الزوجات، مشدّدًا على أنه يجب أن تكون الزوجة شريكة للرجل وليست «ضرة».

أضاف جمعة، ببرنامج «والله أعلم»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أن احترام الزوج لزوجته يقابله نفس الشيء منها، مستكملًا «هتحترم مراتك هتحترمك، هتخوّنها هتزعل منك ولن تشعر بالحنان والأمان، وعندما تشعر زوجتك بالحب.. هتروح لغيرك وتخونك ليه يا مغفل؟».

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وتابع «مراتك طول ما هي شايفة الشك جواك مش هترتاحلك، الشك ليس رجولة ولا فروسية ولا أدب، بل مخالفة للنبي ظاهرًا وباطنًا».