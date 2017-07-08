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رئيس «مشروعات البرلمان»: العمليات الإرهابية لن تفتت عزيمتنا ولن تُرهق قواتنا المسلحة

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رئيس «مشروعات البرلمان»: العمليات الإرهابية لن تفتت عزيمتنا ولن تُرهق قواتنا المسلحة رئيس «مشروعات البرلمان»: العمليات الإرهابية لن تفتت عزيمتنا ولن تُرهق قواتنا المسلحة

التحرير

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نعى النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، والأمين العام المساعد لائتلاف دعم ، شهداء مصر الأبرار الذين راحوا دفاعا عن وطنهم الغالى مصر بسيناء صباح أمس الجمعة، مؤكدًا أن رجال مصر يضحون بدمهم فى سبيل الحفاظ على أرض الوطن.

وأثنى رئيس لجنة مشروعات البرلمان على تصدى وباسلة رجال القوات المسلحة والشرطة فى التصدى لهذه العملية الإرهابية الممولة من الدول الداعمه والراعية للإرهاب، وكذا استبسال رجال القوات المسلحة والشرطة فى الدفاع عن تراب وطنهم.

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وأكد يوسف أن هذه العمليات الإرهابية لن تضعف عزيمتنا ولن ترهق قواتنا بل ستزيدنا إصرارا على أخذ حق أبنائنا، ولن ينال الإرهاب من وطن الأحرار وجيش مصر وشرطتها وأمنها واستقرارها ونحن على العهد أوفياء لوطننا الغالى مصر.

 

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