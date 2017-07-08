الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة لبحث التصعيد الاستيطاني في القدس

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وصل مساء اليوم السبت، إلى مطار القاهرة الدولي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قادماً على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق يومين، في إطار جولة يستقبله خلالها الرئيس، عبدالفتاح السيسي لبحث دعم التعاون وآخر التطورات بالمنطقة.

وصرح السفير الفلسطيني بالقاهرة، جمال الشوبكى،، أن الرئيس الفلسطيني سيلتقي أيضاً خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين، وآخر التطورات على الساحتين الفلسطينية والإقليمية مع التركيز على تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية بكافة جوانبها، خاصة التصعيد الاستيطاني الخطير في القدس الشرقية وباقى أراضي دولة فلسطين، وكذلك بحث الجهود والحراك الدبلوماسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية من أجل الحفاظ على موقع القضية الفلسطينية المتقدم، والحراك الأمريكي الحالي الذي يهدف لصنع السلام وفق حل الدولتين.

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وذكر أن "أبو مازن"، سيطلع الرئيس السيسي، على تطورات الوضع الفلسطيني، مشيداً في هذا الصدد بالدور المصري، في دعم القضية الفلسطينية والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وأن مصر تعد شريكاً أساسياً للفلسطينيين.

وأضاف الشوبكى، في تصريحات صحفية، أن القمة المصرية الفلسطينية، ستبحث كذلك جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، وأن القاهرة تقوم بدور محوري في محاولات رأب الصدع الفلسطيني.