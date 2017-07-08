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نائب المنيا: سنتصدى للإرهاب بسَن التشريعات وتعديل «الإجراءات الجنائية»

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نائب المنيا: سنتصدى للإرهاب بسَن التشريعات وتعديل «الإجراءات الجنائية» نائب المنيا: سنتصدى للإرهاب بسَن التشريعات وتعديل «الإجراءات الجنائية»

التحرير

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دعا النائب علي الكيال عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وعضو اللجنة الاقتصادية، الدول الإقليمية إلى التكاتف والتنسيق فيما بينها والعمل الجاد وتضييق الخناق أكثر على الدول الراعية للإرهاب، مشددًا على ضرورة تتجفيف الإرهاب من منابعه ومصادر تمويله ووأد المخططات الشيطانية التى تُحيكها جهات ودول ترغب فى ضرب الاستقرار فى المنطقة.
 
وأكد النائب الكيال أن البرلمان سيواجه الإرهاب من خلال حزمة من التشريعات عبر تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإقرار قانون المجلس الأعلى لمواجهة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى التصدى للفكر المتطرف وتجديد الخطاب الدينى.

وأشاد النائب، فى بيان له، مساء اليوم السبت، بالدور البطولى للقوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة وجهودهما فى مواجهة العناصر التكفيرية ودحرهم نهائياً والحفاظ على تراب المقدس.
 

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