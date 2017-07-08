بوتين: ترامب تفهم ايضاحات حقيقة تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية

موسكو - (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الاتهامات الموجهة لروسيا، الخاصة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في شهر نوفمبر العام الماضي، معربا عن اعتقاده بأن ترامب اتفق معه بشأن إجاباته على بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الملف وتفهم إيضاحاته.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة الدول العشرين بمدينة "هامبورج" الألمانية، أن "الرئيس الأمريكي طرح سؤالا (حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية)، وناقشنا القضية.. ولم يكن سؤالا واحدا، كان هنالك الكثير من الأسئلة وقد أعار ترامب الكثير من الاهتمام للقضية"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وكان بوتين وترامب عقدا لقائهما الأول، أمس الجمعة، على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول العشرين، حيث بحثا العديد من الملفات المشتركة، وأشاد كل منهما بنتائج اللقاء.

وتابع الرئيس الروسي: "موقفنا معروف جيدا وقد كررته، ليس هناك سببا لاعتبار أن روسيا قد تدخلت في العملية الانتخابية بالولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه اتفق مع ترامب على تشكيل مجموعة مشتركة للعمل على الأمن الإلكتروني.

وأضاف: "طرح ترامب العديد من الأسئلة حول هذه القضية، وأجبت على كل هذه الأسئلة قدر ما استطعت، أظن أنه أخذها بعين الاعتبار ووافق عليها، في الحقيقة، من الأفضل أن يتم توجيه الأسئلة له حول كيفية رؤيته لتلك الإجابات".

وفي سياق متصل، قال بوتين إنه أسس علاقة شخصية مع نظيره الأمريكي، مضيفا أن الأخير قادر على إدراك محاوريه بشكل لائق، وقادر على تحليل المعلومات سريعا والإجابة عن الأسئلة، بالإضافة إلى الرد على الأسئلة المتعلقة بالقضايا التي قد تظهر خلال المناقشات.

واستطرد قائلا: "ترامب الذي ترونه على التلفاز مختلف جدا عن الاجتماع معه وجها لوجه.. أعتقد أنه إذا بنينا علاقة بهذه الطريقة التي تواصلنا بها أمس فإنه ستكون هناك جميع الأسباب للافتراض بأننا قادرون على استعادة مستوى التعاون الذي نحتاجه، على الأقل بشكل جزئي".