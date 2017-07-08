أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بوتين: ترامب تفهم ايضاحات حقيقة تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بوتين: تفهم ايضاحات حقيقة تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية

07:21 م السبت 08 يوليو 2017

بوتين: ترامب تفهم ايضاحات حقيقة تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية

موسكو - (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الاتهامات الموجهة لروسيا، الخاصة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في شهر نوفمبر العام الماضي، معربا عن اعتقاده بأن ترامب اتفق معه بشأن إجاباته على بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الملف وتفهم إيضاحاته.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة الدول العشرين بمدينة "هامبورج" الألمانية، أن "الرئيس الأمريكي طرح سؤالا (حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية)، وناقشنا القضية.. ولم يكن سؤالا واحدا، كان هنالك الكثير من الأسئلة وقد أعار ترامب الكثير من الاهتمام للقضية"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وكان بوتين وترامب عقدا لقائهما الأول، أمس الجمعة، على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول العشرين، حيث بحثا العديد من الملفات المشتركة، وأشاد كل منهما بنتائج اللقاء.

وتابع الرئيس الروسي: "موقفنا معروف جيدا وقد كررته، ليس هناك سببا لاعتبار أن روسيا قد تدخلت في العملية الانتخابية بالولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه اتفق مع ترامب على تشكيل مجموعة مشتركة للعمل على الأمن الإلكتروني.

وأضاف: "طرح ترامب العديد من الأسئلة حول هذه القضية، وأجبت على كل هذه الأسئلة قدر ما استطعت، أظن أنه أخذها بعين الاعتبار ووافق عليها، في الحقيقة، من الأفضل أن يتم توجيه الأسئلة له حول كيفية رؤيته لتلك الإجابات".

وفي سياق متصل، قال بوتين إنه أسس علاقة شخصية مع نظيره الأمريكي، مضيفا أن الأخير قادر على إدراك محاوريه بشكل لائق، وقادر على تحليل المعلومات سريعا والإجابة عن الأسئلة، بالإضافة إلى الرد على الأسئلة المتعلقة بالقضايا التي قد تظهر خلال المناقشات.

واستطرد قائلا: "ترامب الذي ترونه على التلفاز مختلف جدا عن الاجتماع معه وجها لوجه.. أعتقد أنه إذا بنينا علاقة بهذه الطريقة التي تواصلنا بها أمس فإنه ستكون هناك جميع الأسباب للافتراض بأننا قادرون على استعادة مستوى التعاون الذي نحتاجه، على الأقل بشكل جزئي".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل سعيدة بنتائج قمة العشرين رغم بعض الصعوبات

    ميركل سعيدة بنتائج قمة العشرين رغم بعض الصعوبات

    أخبار
  • إيفانكا ترامب تنوب عن والدها في قمة العشرين بعد مغادرته القاعة لفترة قصيرة

    إيفانكا ترامب تنوب عن والدها في قمة العشرين بعد مغادرته القاعة لفترة

    أخبار
  • مذيع سعودي ينجو من عواقب الخطأ بين

    مذيع سعودي ينجو من عواقب الخطأ بين"هامبورج" و"هامبرجر"

    أخبار
  • محادثات مجموعة العشرين في ألمانيا حول أوكرانيا تنتهى دون إحراز تقدم

    محادثات مجموعة العشرين في ألمانيا حول أوكرانيا تنتهى دون إحراز تقدم

    أخبار

إعلان

f758ebcf20.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية