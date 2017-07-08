حسام غالي: سأحضر مباراة القطن في المدرجات لدعم الفريق

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كتب: أنس عبد الغني و أحمد سعيد

قال حسام غالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيحضر مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، من مدرجات إستاد برج العرب، الذي يستضيف اللقاء في التاسعة مساء اليوم السبت.

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وأضاف غالي أنه حرص على دعم اللاعبين والاتصال بهم قبل المباراة؛ للشد من أزرهم والوقوف بجانبهم قبل المباراة المهمة التي لابد أن يفوز الفريق بها لحسم تأهله لدور الثمانية من البطولة.

وأوضح: أنه حرص على التواجد في الإسكندرية للوقوف بجانب الفريق في مباراة القطن، رغم خروجه من قائمة المباراة، إلا أن اللاعبين دائما اعتادوا على حضور المباريات حتى ولو لم تشملهم القائمة؛ للشد من أزر زملائهم ومساندتهم بكل قوة، خصوصا أن الأهلي يتميز بالروح الجماعية، وأن الجميع يعلي مصلحة الفريق فوق أي شيء.