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«كاف» يوافق على طلب الأهلي بالوقوف دقيقة حدادًا قبل مواجهة القطن

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«كاف» يوافق على طلب الأهلي بالوقوف دقيقة حدادًا قبل مواجهة القطن «كاف» يوافق على طلب الأهلي بالوقوف دقيقة حدادًا قبل مواجهة القطن

التحرير

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وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الطلب الذي تقدم به النادي الأهلي بالوقوف دقيقة حدادًا وارتداء شارات سوداء في مباراة القطن الكاميروني المقرر لها اليوم السبت.

وطلب النادي الأهلي من كاف أمس الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن ضحايا الحادث الإرهابي في رفح والذي راح ضحيته 26 شهيدا.

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ويلتقي الأهلي اليوم السبت في التاسعة مساءً نظيره القطن الكاميروني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بملعب برج العرب، ويبحث الأهلي عن الفوز فقط لضمان التأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية.

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التحرير

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