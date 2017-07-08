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قاض أمريكي يرفض طلبا لمنع الطلاب من حمل الأسلحة في الجامعات

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مصراوي Masrawy

قاض أمريكي يرفض طلبا لمنع الطلاب من حمل الأسلحة في الجامعات

07:11 م السبت 08 يوليو 2017

قاض أمريكي يرفض طلبا لمنع الطلاب من حمل الأسلحة في الجامعات

جامعة تكساس

واشنطن - (أ ش أ)

رفض قاض فيدرالي أمريكي طلبا تقدم به ثلاثة أساتذة في جامعة تكساس لمنع الطلاب من حمل الأسلحة في الجامعات.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم السبت، وأشارت إلى أن القاضي كتب في قراره أن المدعين لم يقدموا أدلة ملموسة تثبت تخوفهم.

بدوره، رحب المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون بقرار القاضي. وقال إن الحجج التي تقدم بها مقدمو الدعوى غير كافية لإبطال عمل القانون.

كان الأساتذة الثلاثة قد تقدموا بطلب أمام قاض في مدينة أوستن لوقف تطبيق القانون الذي يجيز للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 21 سنة والمرخص لهم بحمل المسدسات المخفاة بحملها داخل المؤسسات الجامعية ومن بينها جامعة تكساس التي تعتبر واحدة من أكبر الجامعات الأميركية ويدرس فيها أكثر من 220 ألف طالب.

وقال الأساتذة في دعواهم إن حمل الأسلحة في الفصول الدراسية يمكن أن يعيق الحرية الأكاديمية والمناقشات الدراسية.

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