بالكونفيدرالية| مازيمبي يتأهل لدور الثمانية وينتظر سموحة في ربع النهائي

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تأهل فريق مازيمبي الكونغولي لدور الثمانية ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية إثر تغلبه على ضيفه حوريا الغيني 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

كما شهدت أيضا هذه الجولة تأهل سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي لدور الثمانية بتغلبه على مونانا الجابوني 4 / 1.

وينتظر مازيمبي وسوبر سبورت الفريقان المتأهلان من المجموعة الثالثة التي تضم سموحة، زيسكو الزامبي وريكيرياتيفو الأنجولي، بعد استبعاد هلال الأوبيض السوداني.

وضمن زيسكو التأهل إلى الدور القادم متصدراً للمجموعة، بينما يمتلك ريكيرياتيفو ست نقاط في المركز الثاني أمام سموحة بخمس نقاط، حيث سيلتقي الفريقان وجهاً لوجه غداً الأحد.

وفي المباراة الأولى، انتزع مازيمبي فوزا صعبا أمام ضيفه حوريا الغيني 2 / 1.

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وسجل هدفي مازيمبي ديو كاندا إيه مكوك في الدقيقة 14 وناثان سينكالا في الدقيقة 84 ، فيما سجل هدف فريق حوريا الغيني فرانسيس ديبيتا في الدقيقة 37.

وفي المباراة الثانية، اكتسح سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي ضيفه مونانا الجابوني 4 / 1.

وسجل أهداف سوبر سبورت كل من برادلي جروبلير في الدقيقة 13 وثابو منياماني في الدقيقة 27 وجيريمي روسيل بروكي (هدفين) في الدقيقتين 34 و44 ، فيما سجل هدف مونانا الوحيد اليسا منساه في الدقيقة 56.

وبنتائج اليوم، تأهل فريق مازيمبي لدور الثمانية بصفته متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة برفقة فريق سوبر سبورت يونايتد الذي احتل المركز الثاني برصيد عشر نقاط، فيما ودع فريق حوريا البطولة بعدما احتل المركز الثالث برصيد تسع نقاط ليرافق مونانا الذي احتل قاع الترتيب بلا نقاط.

الجدير بالذكر أن مازيمبي سيلتقي في الدور القادم مع الفائز من مباراة ريكيرياتيفو مع سموحة، بينما يلتقي سوبر سبورت مع زيسكو.