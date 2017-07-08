أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بالكونفيدرالية| مازيمبي يتأهل لدور الثمانية وينتظر سموحة في ربع النهائي

Google+ Print
بالكونفيدرالية| مازيمبي يتأهل لدور الثمانية وينتظر سموحة في ربع النهائي بالكونفيدرالية| مازيمبي يتأهل لدور الثمانية وينتظر سموحة في ربع النهائي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تأهل فريق مازيمبي الكونغولي لدور الثمانية ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية إثر تغلبه على ضيفه حوريا الغيني 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

كما شهدت أيضا هذه الجولة تأهل سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي لدور الثمانية بتغلبه على مونانا الجابوني 4 / 1.

وينتظر مازيمبي وسوبر سبورت الفريقان المتأهلان من المجموعة الثالثة التي تضم سموحة، زيسكو الزامبي وريكيرياتيفو الأنجولي، بعد استبعاد هلال الأوبيض السوداني.

وضمن زيسكو التأهل إلى الدور القادم متصدراً للمجموعة، بينما يمتلك ريكيرياتيفو ست نقاط في المركز الثاني أمام سموحة بخمس نقاط، حيث سيلتقي الفريقان وجهاً لوجه غداً الأحد.

وفي المباراة الأولى، انتزع مازيمبي فوزا صعبا أمام ضيفه حوريا الغيني 2 / 1.

شاهد أيضا

وسجل هدفي مازيمبي ديو كاندا إيه مكوك في الدقيقة 14 وناثان سينكالا في الدقيقة 84 ، فيما سجل هدف فريق حوريا الغيني فرانسيس ديبيتا في الدقيقة 37.

وفي المباراة الثانية، اكتسح سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي ضيفه مونانا الجابوني 4 / 1.

وسجل أهداف سوبر سبورت كل من برادلي جروبلير في الدقيقة 13 وثابو منياماني في الدقيقة 27 وجيريمي روسيل بروكي (هدفين) في الدقيقتين 34 و44 ، فيما سجل هدف مونانا الوحيد اليسا منساه في الدقيقة 56.

وبنتائج اليوم، تأهل فريق مازيمبي لدور الثمانية بصفته متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة برفقة فريق سوبر سبورت يونايتد الذي احتل المركز الثاني برصيد عشر نقاط، فيما ودع فريق حوريا البطولة بعدما احتل المركز الثالث برصيد تسع نقاط ليرافق مونانا الذي احتل قاع الترتيب بلا نقاط.

الجدير بالذكر أن مازيمبي سيلتقي في الدور القادم مع الفائز من مباراة ريكيرياتيفو مع سموحة، بينما يلتقي سوبر سبورت مع زيسكو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد