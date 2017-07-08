روني يجري الكشف الطبي استعدادًا للعودة لإيفرتون

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أفادت تقارير إنجليزي اليوم السبت، أن واين روني مهاجم فريق مانشستريونايتد، يستعد للعودة مرة أخرى لناديه السابق إيفرتون، بعدما رحل عنه منذ 13 عاما متجهًا للشياطين، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم، أن روني يجري حاليا الكشف الطبي بمقر إيفرتون في "فينش فارم" تمهيدا للإعلان عن الصفقة.

وتابعت الصحيفة، أن روني سوف يوقع لإيفرتون نفي صفقة انتقال حر، وذلك بعد ان وافق على خفض قيمة راتبه السبوعي ليصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني.

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وبذلك يصبح قائد المنتخب الإنجليزي ضمن مجموعة مميزة من الصفقات أجراها المدرب الهولندي رونالدو كومان، أبرزها الحارس جوردان بيكفورد والمدافع مايكل كين.

ويأتي رحيل روني عن الشياطين الحمر بعد ساعات قليلة من الإعلان عن التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون بـ75 مليون جنيه إسترليني.