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الطفل المتهم بقتل والده في عين شمس: كان يتعمد تشويه سمعة والدتي

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مصراوي Masrawy

الطفل المتهم بقتل والده في عين شمس: كان يتعمد تشويه سمعة والدتي

06:42 م السبت 08 يوليه 2017

الطفل المتهم بقتل والده في عين شمس: كان يتعمد تشويه سمعة والدتي

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة حوداث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، اليوم السبت، إيداع المتهم إبراهيم لطفي (14 سنة)، بمؤسسة عقابية لأنه حدث (طفل)، لاتهامه بقتل والده بطعنة بالصدر بمنطقة عين شمس.

واعترف المتهم في تحقيقات المستشار محمد الجرف، وكيل نيابة الحوادث، بأن والده طلق والدته منذ سنوات، لكنّ والده لم يحترم ذلك، وكان دائم تشويه صورة والدته أمامه والخوض في سمعتها، مضيفًا "أنا حذرته أكثر من مرة، لكنه تعمد إهانتي وإهانتها".

وذكر المتهم في التحقيقات بأنه ليلة الحادث، نشبت بينهما مشادة كلامية، فسبَّ والده والدته بلفظ خادش، الأمر الذي أثار غضبه، فأحضر سكين من المطبخ، وطعنه في الصدر وفرّ هاربا.

كلّفت النيابة بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول للنيابات، المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، وصرحت بدفن وتشريح الجثة.

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