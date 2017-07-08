هيئة المساحة: إنشاء خريطة موحدة لمصر بتكلفة 54 مليون جنيه

كتب-أحمد مسعد:

لقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من الهيئة العامة للمساحة متضمنا بأن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع الحيز العمراني بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة (210 ملايين جنيه) لتثبيت علامات الحيز العمراني لجميع المدن والقرى والكفور والنجوع، حيث تم الانتهاء من 12084 قرية من إجمالى 25083 قرية بنسبة إنجازه 50 % كما تم وضع علامات الحيز العمرانى لـ 19 مدينه من أصل 23 مدينة بنسبة تنفيذ 48 % وسيتم استكمال باقي المراحل بنهاية 2017.

وأشار التقرير إلى مشروع حصر أملاك الدولة وبناء قاعدة بيانات لإدارتها وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع المحافظات المختلفة بتكلفه ( 10 ملايين جنيه) من خلال مراجع هيئة المساحة، حيث تم عمل برنامج والتدريب عليه بنسبة 100% وتوزيعه على 18 محافظة متعاقد معهم من أصل 27 محافظة، كما تم حصر أملاك الدولة لـ 5 محافظات هي: أسوان والأقصر وشمال سيناء والوادى الجديد والغربية.

وقال المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، إن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع خريطة الأساس بالتعاون مع 3 وزارات التخطيط والاتصالات والتنمية الإدارية بتكلفة 54 مليون جنيه، ضمن المشروعات التي تنفذها الهيئة بقيمة 400 مليون جنيه، موضحا ان المشروع يتضمن عمل خريطة موحدة للدولة المصرية بحيث يكون لكل وزارة طبقة ترفع عليها المشاريع الخاصة بها الأمر الذي يمنع التداخل والتكرار بين المشروعات وبالتالى الحد من إهدار المال العام، إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات مكانيه للخرائط بمقياس (1-5000 و1-50000) وقد تم رسم 14490كم2 من إجمالى 24500كم2 بنسبة تنفيذ 60% كما تم عمل إخراج نهائى لـ 11940كم باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (G I S ).

ومن جانبه أكد الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن هيئة المساحة تقوم بتنفيذ المشروع القومى للسجل العينى الحضرى بالتعاون مع وزارات الرى والعدل والتنمية الادارية بتكلفة( 60 مليون جنبه).