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وكيل مجلس النواب: المحاكمات العسكرية الحل العاجل للقضاء على الإرهاب

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وكيل مجلس النواب: المحاكمات العسكرية الحل العاجل للقضاء على الإرهاب وكيل مجلس النواب: المحاكمات العسكرية الحل العاجل للقضاء على الإرهاب

التحرير

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دعا النائب سليمان وهدان،  وكيل البرلمان، إلى سرعة الانتهاء من القضايا المنظورة أمام القضاء الخاصة بالإرهاب، مؤكدًا أن المحاكمات العسكرية هى الحل العاجل، لأن الإرهابيين ينعمون بحياة داخل السجون ويخططوا للعمليات وهذه  ليست عدالة.

واتهم وكيل مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، قطر بالوقوف وراء الإرهاب فى ، وأن دولة قطر التى أنعم عليها بوفرة من المال والاستثمارات تريد أن تطوع هذه الأموال ضد مصر والبشرية، كاشفًا عن مخطط كبير ترعاه كلا من قطر وتركيا وإيران لتركيع مصر.

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