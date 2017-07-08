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علي جمعة: «أهالي الشهداء يدخلون الجنة مهما كانت أعمالهم»

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علي جمعة: «أهالي الشهداء يدخلون الجنة مهما كانت أعمالهم» علي جمعة: «أهالي الشهداء يدخلون الجنة مهما كانت أعمالهم»

التحرير

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الشهيد له شفاعات في 70 من أهل بيته، وفي مقدمته الوالد والوالدة، مشيرًا إلى أن «الله رضي عن الشهداء وأرضاهم، وهي مرحلة تفوق الرحمة وهم من المصطفين عند الله، والشهادة سميت بهذا الاسم لأن الشهداء يشاهدون الله».

أضاف جمعة، خلال برنامج «والله أعلم»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، «هنيئًا لآباء وأمهات الشهداء الذين سيأخذوا بأيديهم للجنة، ومن يلاقي أب أو أم شهيد يعرف أنهم من أهل الجنة على مهما كان عملهم، لأن الله جعلهم سببًا في وجود الشهداء بالدنيا».

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تابع أن «الشهداء هم أبطال وحماة للوطن والدين والإنسانية والحضارة ضد الهجمة البربرية والغباوة المتأصلة في خوارج هذا العصر، وسنطلب منهم الشفاعة لنا يوم القيامة، وهم في أحلى عرس وأعلى درجات الجنة، وقد نحزن للفراق ولكن نوقن بفضل الله عليهم».

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التحرير

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