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صور| قطع طريق «كيما- السد العالي» بسبب مياه الشرب

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صور| قطع طريق «كيما- السد العالي» بسبب مياه الشرب صور| قطع طريق «كيما- السد العالي» بسبب مياه الشرب

التحرير

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قطع عشرات من أهالي منطقة كيما، شرق محافظة أسوان، طريق "كيما- السد العالي"، الذى يربط مدينة أسوان بعدد من المناطق الحيوية، من بينها خزان أسوان، السد العالي، ومطار أسوان، وذلك احتجاجا على قطع مياه الشرب بالمنطقة لأكثر من 3 أيام، مطالبين بإقالة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تلقى اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، إخطار بالواقعة، فأمر القيادات الأمنية بالتوجه إلى موقع تجمهر الأهالي، لمحاولة تهدأتهم وإقناعهم بالعدول عن موقفهم، وإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية.

قال يسري ملة، مقيم بمنطقة كيما بأسوان، إن المياه مقطوعة منذ 3 أيام، ما تسبب في غضب الأهالي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وحاجتهم المستمرة للمياه.

وأضاف ملة أن الأهالي صبرهم نفذ، بسبب استمرار انقطاع مياه الشرب عن المنطقة لأكثر من عام، ولا يعيرهم المسؤولين أي أهمية.

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وذكر محمد ربيع، من أهالي منطقة عزبة الفرن بكيما، أنه من غير المعقول أن بلد السد العالي والنيل ينقطع عنها المياه، موضحا أن الأهالي فاض بهم الأمر، ما دعاهم إلى قطع الطريق، احتجاجا على تلك الأوضاع، التي أوقفت حياتهم بشكل شبه كامل.

وتابع ربيع أن العديد من الأطفال أصيبوا بالحمى وارتفاع درجات الحرارة، بسبب انقطاع المياه، فمعظم مناطق أسوان تعتمد على التكييفات الصحراوية، التي تعمل بالمياه.
 
ولا تزال الأجهزة الأمنية تتفاوض مع الأهالي، لإقناعهم بإنهاء تجمهرهم، مع وعدهم بإنهاء مشكلتهم.

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التحرير

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