أخبار عاجلة

​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
البرلمان العربي يشيد بقرار فتح المنافذ البرية والجوية لحجاج قطر -
إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة 500 جنيه -
الداخلية: ضبط نصف طن بانجو و38 ألف هارب خلال 24 ساعة -
الشيخ علي محفوظ: الحج لا علاقة له بالسياسة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية -
الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية -
الأخبار - شرم الشيخ تستعد لإستضافة عددا من المؤتمرات العربية والدولية الأسبوع المقبل -
الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ المنيا يصدر أكبر حركة تغييرات للمحليات ومديري الإدارات

Google+ Print
محافظ المنيا يصدر أكبر حركة تغييرات للمحليات ومديري الإدارات محافظ المنيا يصدر أكبر حركة تغييرات للمحليات ومديري الإدارات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم السبت، حركة تغييرات واسعة لعدد من قيادات المحليات، تعد هي الأكبر من نوعها، وذلك لضخ دماء جديدة وقيادات محلية تناسب المرحلة الحالية، لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات.

شملت الحركة تعيين لنواب رؤساء مجالس المراكز والمدن، سكرتير للوحدات المحلية لبعض المراكز والمدن، رؤساء الوحدات المحلية القروية، تعيين عدد من مديري الإدارات بديوان عام المحافظة، والإشراف على المشروعات التي تنفذها مديريات الخدمات بالمحافظة، وإعادة تشكيل فريق برنامج عمل التنمية الاقتصادية المحلية.

كلف المحافظ، اللواء مجدي عبد الحميد بالإشراف والمتابعة على المشروعات التي تنفذها مديريات الخدمات بالمحافظة، وليد مختار خليل للعمل مديرا لإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة، مرفت عبد الوهاب محمد مديرا للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، سالي وليم مديرا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، ثروت فتحي الأزهري للعمل مديرا لإدارة السياحة بالديوان العام، وهشام عباس كامل للقيام بعمل مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، لحين شغل الوظيفة بالإعلان.

شاهد أيضا

وقرر المحافظ إعادة تشكيل فريق برنامج عمل التنمية الاقتصادية المحلية برئاسة الدكتور أحمد أبو غنيمة، وعضوية عبد الظاهر حسن، ولاء محمد، مريان عشم، ومروة محمد. 

وشملت حركة المحليات تعيين 61 لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، و23 نائبا للمراكز والمدن، كما شملت الحركة تعيين سيدتين ضمن قيادات المحليات الأولى نائبا لرئيس مركز ديرمواس والثانية سكرتير للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد