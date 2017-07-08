محافظ المنيا يصدر أكبر حركة تغييرات للمحليات ومديري الإدارات

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أصدر عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم السبت، حركة تغييرات واسعة لعدد من قيادات المحليات، تعد هي الأكبر من نوعها، وذلك لضخ دماء جديدة وقيادات محلية تناسب المرحلة الحالية، لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات.

شملت الحركة تعيين لنواب رؤساء مجالس المراكز والمدن، سكرتير للوحدات المحلية لبعض المراكز والمدن، رؤساء الوحدات المحلية القروية، تعيين عدد من مديري الإدارات بديوان عام المحافظة، والإشراف على المشروعات التي تنفذها مديريات الخدمات بالمحافظة، وإعادة تشكيل فريق برنامج عمل التنمية الاقتصادية المحلية.

كلف المحافظ، اللواء مجدي عبد الحميد بالإشراف والمتابعة على المشروعات التي تنفذها مديريات الخدمات بالمحافظة، وليد مختار خليل للعمل مديرا لإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة، مرفت عبد الوهاب محمد مديرا للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، سالي وليم مديرا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، ثروت فتحي الأزهري للعمل مديرا لإدارة السياحة بالديوان العام، وهشام عباس كامل للقيام بعمل مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، لحين شغل الوظيفة بالإعلان.

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وقرر المحافظ إعادة تشكيل فريق برنامج عمل التنمية الاقتصادية المحلية برئاسة الدكتور أحمد أبو غنيمة، وعضوية عبد الظاهر حسن، ولاء محمد، مريان عشم، ومروة محمد.

وشملت حركة المحليات تعيين 61 لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، و23 نائبا للمراكز والمدن، كما شملت الحركة تعيين سيدتين ضمن قيادات المحليات الأولى نائبا لرئيس مركز ديرمواس والثانية سكرتير للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار.