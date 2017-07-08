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«الإصلاح والنهضة»: توسعنا في 10 محافظات خلال 2017 ونعمل على تخفيف العبء عن المواطنين

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«الإصلاح والنهضة»: توسعنا في 10 محافظات خلال 2017 ونعمل على تخفيف العبء عن المواطنين «الإصلاح والنهضة»: توسعنا في 10 محافظات خلال 2017 ونعمل على تخفيف العبء عن المواطنين

التحرير

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قال المهندس أحمد عمرو، أمين التنظيم والعمل الميداني بحزب الإصلاح والنهضة، إن الأمانة قد حققت إنجازات عديدة على مستوى الأهداف الاستراتيچية خلال الربع الثاني من العام 2017، والتي كان أبرزها مشروعات التوسع بأكثر من 10 وحدات جديدة على مستوى أمانات الحزب بالقاهرة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

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وأضاف عمرو، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن خطة الأمانة في الشهور المقبلة تستهدف تقوية وتكثيف وجود الحزب بالمناطق المختلفة، وذلك من خلال الفعاليات الخدمية التي تنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية والمواطنين بهدف المشاركة في حل المشكلات البارزة والمحورية بهذه المناطق، حيث تعمل الوحدات على بناء علاقات مستدامة مع الأهالي، ومعايشة المشكلات اليومية التي تواجههم، ومحاولة المساهمة في حلها من خلال الأدوات المتاحة لتخفيف العبء عن المواطنين.

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التحرير

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